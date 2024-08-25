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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! 25 Ağustos Kabine Toplantısı gündemi ve konuları

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 25 Ağustos Kabine Toplantısı gündemi ve konuları neler?

        Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı, son olarak 5 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Yeni Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi belli oldu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Toplantı sonrası Kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 25 Ağustos Kabine Toplantısı gündemi ve konuları hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 08:58 Güncelleme: 25.08.2024 - 09:43
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        • 1

          Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt buldu. Normal şartlarda 2 haftada bir Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ilk kez Ahlat’ta toplanacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. Bu noktada ekonomi ve siyasi ile ilgili başlıkların istişare edildiği Kabine gündemi ve konuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Ağustos Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları hakkında detaylar…

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI AHLAT'TA YAPILACAK!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıldönümü kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılacak.

          Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

          "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25-26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat ve Malazgirt'i ziyaret edecek, bu vesileyle 25 Ağustos Pazar günü Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecektir."

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleşecek. Ancak toplantı saati hakkında bir açıklama yapılmadı.

          Diğer toplantılarda olduğu gibi bu toplantının da 15.00 veya 16.00'da başlaması bekleniyor.

        • 4

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de terörle mücadele operasyonları, ekonomideki gelişmeler ve İsrail’in aylardır sürdürdüğü Gazze katliamı gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

        • 5

          Terörle mücadele

          Kabine toplantısında Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki son durum ele alınacak. Terörle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

          Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ve yarın Ahlat ile Malazgirt'i ziyaret edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi bekleniyor.

          İsrail'in Gazze katliamı

          Kabine toplantısındaki en önemli başlıklardan biri İsrail'in Gazze'deki katliamı olacak. Ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak.

          Maymun çiçeği tedbirleri

          Toplantının gündeminde maymun çiçeği virüsü ile ilgili gelişmelerin de yer alması bekleniyor. Bu kapsamda alınan tedbirler gözden geçirilecek.

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