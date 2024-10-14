İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye başlattığı saldırılar ve bölgede saldırılar devam ederken ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüme gidilmesi için yapılabilecekler kabinede gündeme gelecek.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları da devam ediyor. Türkiye bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ankara’nın yakından takip ettiği gelişmeler yine kabine toplantısında masaya yatırılacak. Türkiye’nin atabileceği diplomatik adımlar müzakere edilecek.