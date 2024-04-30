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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2024 Kabine Toplantısı bugün var mı?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 30 Nisan 2024 Kabine Toplantısı bugün var mı?

        Kabine Toplantısı tarihi takvimi yakından takip ediliyor. Öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son olarak Kabine Toplantısını işaret etti. Öğretmen ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika yapacağı kritik açıklama beklenirken gözler "Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 08:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:56
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        • 1

          Kabine Toplantısı her 14 günde bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenleniyor. Son toplantının 16 Nisan'da gerçekleştirilmesinin ardından yeni Kabine Toplantısı tarihi araştırılmaya başlandı. Öğretmen atamaları için Kabine'den gelecek açıklama beklenirken "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bugün var mı?" soruları araması sıklaştı. İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine toplantısı en son 16 Nisan'da düzenlendi. Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine Toplantısı için 30 Nisan işaret edildi. Ancak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sebebiyle Kabine Toplantısı bugün yapılamayacak.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı tarihi ve saatine ilişkin henüz bir detay bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

          Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında, öğretmen atamalarının yanı sıra, ekonomiden yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemine ilişkin maddeler yer alıyor.

        • 5

          GÖZLER ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİNDE

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ataması için Kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin, ''Biz ihtiyaçlarımızı tamamladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla rakamı belirleyeceğiz. Biz rakamda uzlaştık zaten. Önümüzdeki hafta eğer Kabine Toplantısı olursa o gün açıklanmış olacak." sözlerini kullanmıştı.

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