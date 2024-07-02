Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Temmuz bugün Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?
Bayram sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Bu hafta yapılması beklenen yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu ise ilk kez toplantıya katılacak. Toplantının ana gündem maddesi emekli ve memur zammı olacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Temmuz Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı
- 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları toplantı bitiminde duyurulacak. Bugün gerçekleşecek olan toplantının ana gündem maddesi Memur maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı, Suriye ve Kayseri’deki olaylar ele alınması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte 2 Temmuz Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları
- 2
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirecek. Toplantının saat 17.00 sularında başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Toplantı sonrasında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELERDİR?
ENFLASYON RAKAMLARI MASADA
Toplantının ana gündemini memur maaş zamları ile emekli maaşları oluşturacak.
KAMUDA TASARRUF PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK
Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.
- 3
Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen yeni vergi paketi hakkındaki detayların görüşülmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunum yapması bekleniyor.
KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR
Kayseri'de önceki gün yaşanan olayların Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Yaşananlara karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 3-4 Temmuz'da Astana Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi, 6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, 9-11 Temmuz'da Washington'daki NATO Zirvesi ve 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek. Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması gerçekleştirmesi bekleniyor.
-
- 4