Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte 25 Ağustos Kabine Toplantısı sonuçları
Türkiye'nin ekonomi, iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Kabine Toplantısı, son olarak 5 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Yeni Bakanlar Kurulu Toplantısı 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Toplantı sonrası Kabine kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. İşte, 25 Ağustos Kabine Toplantısı kararları hakkında detaylar…
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Normal şartlarda iki haftada bir Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 25 Ağustos'ta ilk kez Ahlat'ta toplandı. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu. Bu noktada ekonomi ve siyasi ile ilgili başlıkların istişare edildiği Kabine gündemi ve sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Ağustos Kabine Toplantısı kararları neler? İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları hakkında detaylar…
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KABİNE TOPLANTISI AHLAT'TA YAPILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapıldı. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapıyor.
KABİNE KARARLARI AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Savunma Sanayi İcra komitesinin 2024 yılı icra toplantısında kritik kararlar aldık. Çevik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. Durmadan, dinlenmeden, engellere takılmadan koşturuyoruz. Donanmamızın caydırıcılığı daha artmıştır. Milletimizin takdiriyle geldiğimiz Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. yılımızı muhteşem eserin açılışıyla idrak ettik. Çukurova Uluslarası Havalimanımız gurur verici bir eser oldu. Hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz.
Ülkemizi ziyaret eden Katar Emiri ile özellikle Gazze'de katliamları ve ateşkes çabalarını konuştuk. Filsitin Devlet Başkanı sayın Abbas'ı ülkemizde ağırlayarak Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha gösterdik. İsrail tüm vahşetine tüm barbarlığına Gazze'de 10 aydır estirdiği teröre rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramamıştır. Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağına yürekten inanıyoruz.
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TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ YEŞİL VATAN ORDUSUNA SAHİBİZ
Küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar ormanlarımızın alev kırmızına bürünmesine neden oluyor. Orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımları attık. 27 uçak, 105 helikopter ile tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı yükselttik.
Vatan savunmasında destanlar yazan İHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde kullanmaya başladık. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllümüz ile yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Muhalefetin çarpıtmalarına, iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarıyla mücadele ettik. 15-19 tarihleri arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem karadan hem havadan müdahale edildi. İlgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden gidişat ile ilgili düzenli olarak bilgi aldım.
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Sadece 15-19 tarihleri arasında hava araçlarımız bin 640 saat mesai yaptı. Tüm birimlerimizle tam bir seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için çalıştık. Orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına günlerce mücadele ettiler. Burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Aynı iftiraya geçen hafta da şahit olduk. Uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan sonra 5 dakika ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler.
Şunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın devletimiz süratle organize olmakta ve yangına müdahale etmektedir. Burada asıl eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Bu tablo milletimizin de vicdanını yaralıyor. Ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımızla telefon görüşmesi yaptım. Daha önceki afetlerde olduğu gibi devletimizin vatandaşın yanındadır. Aliyev'e buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İlham kardeşim yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek yangınla mücadelemize güçlü destek verdi. Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Sayın Putin'e de yine aynı şekilde bize uçağı göndermek suretiyle bu iki uçakla biz yangın söndürme işlemini bitirdik. Sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar çok dikkatli olmaya devam edelim. Orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim. Anız yakma, piknik ateşi gibi hususlardan lütfen kaçınalım.
En önemli gündemimiz Bitlis başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki projelerimizdi. Son 22 yılda bu topraklara yaptığımız yatırımları bölgedeki kardeşlerimiz çok iyi biliyor.