Sadece 15-19 tarihleri arasında hava araçlarımız bin 640 saat mesai yaptı. Tüm birimlerimizle tam bir seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için çalıştık. Orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına günlerce mücadele ettiler. Burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Aynı iftiraya geçen hafta da şahit olduk. Uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan sonra 5 dakika ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler.

Şunu altını çizerek tekrar belirtmek isterim 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın devletimiz süratle organize olmakta ve yangına müdahale etmektedir. Burada asıl eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Bu tablo milletimizin de vicdanını yaralıyor. Ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımızla telefon görüşmesi yaptım. Daha önceki afetlerde olduğu gibi devletimizin vatandaşın yanındadır. Aliyev'e buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İlham kardeşim yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek yangınla mücadelemize güçlü destek verdi. Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Sayın Putin'e de yine aynı şekilde bize uçağı göndermek suretiyle bu iki uçakla biz yangın söndürme işlemini bitirdik. Sıcak havanın etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar çok dikkatli olmaya devam edelim. Orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim. Anız yakma, piknik ateşi gibi hususlardan lütfen kaçınalım.

En önemli gündemimiz Bitlis başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki projelerimizdi. Son 22 yılda bu topraklara yaptığımız yatırımları bölgedeki kardeşlerimiz çok iyi biliyor.