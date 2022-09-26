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Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 26 Eylül 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 26 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Gözler Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Millete Sesleniş konuşmasına çevrilmiş durumda. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı gündeminde 1 Ekim'de açılacak Meclis'te bekleyen düzenlemeler, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler yer alıyor. İşte 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

26.09.2022 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı. Kritik konuların ele alınacağı toplantının kararları ve sonuçları araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu? İşte 26 Eylül Kabine Toplantısı kararları...

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Tüm Türkiye'nin gözü bugün toplanan Bakanlar Kurulu'na çevrilmiş durumda. Pek çok önemli konunun masaya yatırıldığı toplantının sonuçları ve kararları merak ediliyor. İşte 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilen detaylar... 

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?

    Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Millete Sesleniş konuşması yapacak. Kararlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. 

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce Şanghay İşbirliği Örgütü ardından da Birleşmiş Milletler toplantılarındaki temasları da görüşülecek kabine toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, Yunanistan ile yaşanan gerilim ve terör operasyonları da ele alınacak.

  • MECLİS'TEKİ DÜZENLEMELER

    Meclis, 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlıyor. Kabine toplantısında, yasama döneminde Meclis'e gelecek yeni düzenlemeler de görüşülecek.

  • Toplantıda yüksek enflasyona karşı alınacak yeni önlemler, Mir Kart alternatiflerinin ele alındığı İstanbul’daki ekonomi toplantısının detayları, sosyal konut kampanyasındaki son durum da masaya yatırılacak.

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