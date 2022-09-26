Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı Beştepe'de başladı. Kritik konuların ele alınacağı toplantının kararları ve sonuçları araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu? İşte 26 Eylül Kabine Toplantısı kararları...

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Tüm Türkiye'nin gözü bugün toplanan Bakanlar Kurulu'na çevrilmiş durumda. Pek çok önemli konunun masaya yatırıldığı toplantının sonuçları ve kararları merak ediliyor. İşte 26 Eylül 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında merak edilen detaylar...