Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Ekim 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri
Kabine Toplantısı gündem maddeleri 15 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda iç ve dış politikadaki önemli gelişmeler değerlendirilecek. Öne çıkan başlıklar arasında Gazze'de sağlanan ateşkes, Terörsüz Türkiye hedefi ve 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi yer alacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 15 Ekim 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...
Merakla beklenen Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının ana gündem maddesi, Mısır'da imzalanan ve Gazze'deki ateşkesi garanti altına alan "Niyet Beyanı" olacak. Terörsüz Türkiye adımları ve 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi gibi konular da ele alınacak. Toplantı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 15 Ekim 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Ekim 2025 Çarşamba bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 16.30’da başlayacak.
15 EKİM 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?
Toplantının ana gündem maddesi, Gazze'de sağlanan ateşkes için imzalanan güvence belgesi olacak. Ateşkes süreci ile Mısır'daki zirvede yapılan temaslara ilişkin değerlendirmeler yapılacak.
Kabine gündeminde ele alınacak diğer konular ise Terörsüz Türkiye adımları ve 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılması olacak.
ANA GÜNDEM GAZZE'DE ATEŞKES
Kabine toplantısının öncelikli gündem maddesi, Mısır'da imzalanan ve Gazze'deki ateşkesi garanti altına alan "Niyet Beyanı" olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin sonuçlarını ve zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmelerin yansımalarını bakanlarla değerlendirecek.
ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'nin imza attığı güvence metniyle, ateşkesin uygulanmasında bu ülkelere önemli görev ve sorumluluklar verildi. Bu doğrultuda Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Türkiye'nin bu süreçte atacağı adımlar kabinede detaylı şekilde değerlendirilecek.
TÜRKİYE GAZZE'DEKİ GÖREV GÜCÜ'NDE YER ALACAK
Gazze'ye ilişkin bir diğer önemli gündem maddesi ise insani yardım amaçlı görev gücüne Türkiye'nin katılımı olacak. Toplantıda, görev gücüne hangi kurum ve kuruluşların dahil olacağı ve Türkiye'nin bu yapı içindeki rolü detaylı şekilde ele alınacak. Ayrıca, Gazze'nin yeniden imar sürecine yönelik geleceğe dönük adımlar hakkında da kabine üyeleri arasında kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI!
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da kabinenin gündeminde yer alacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve Meclis komisyonunun saha temasları toplantıda ele alınacak. Ayrıca, komisyon raporunun ardından yapılması planlanan yasal düzenlemelerin çerçevesine ilişkin istişareler de kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.
12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM KISALIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına dönük çalışmasını tamamladığını açıklamıştı. Kabine Toplantısı’nda zorunlu eğitimin kısalmasının eğitim camiasına, meslek öğrenimine ve istihdama etkilerinin yer alacağı sunumun yapılması bekleniyor.
BÜTÇE MARATONU BAŞLIYOR
1 Ekim'de yasama yılının başlamasının ardından Ankara'da bütçe hazırlığı da tamamlanmak üzere. 17 Ekim'den önce Meclis'e sunulması gereken bütçeye dair değerlendirmeler Kabine Toplantısı’nda yapılacak.
FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE
Ayrıca, yıl sonu enflasyon hedefinin yakalanması için alınacak önlemler ve yurt genelinde gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerine ilişkin çalışmalar da toplantıda gündeme getirilecek.