İLK KEZ “GÖREVDEN AFFINI İSTEYEN” İFADESİ

AK Parti hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen yeni sistemin ilk kabinesinde de Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer alan Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşımla “Bakanlık görevine sağlık sorunları nedeniyle devam etmeme kararı aldığını” duyurdu. 10 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan’ın atanmasına ilişkin kararda Albayrak için “Görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen” ifadesi ilk kez kullanıldı.