Afganistan'ın eski Genelkurmay Başkanı da kaçmaya çalışıyor!

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Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle binlerce Afgan'ın ülkeden kaçma mücadelesi sürüyor. Son olarak Afganistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Wali Muhammed Ahmedzai Kabil Havalimanı'nda görüntülendi.

Ahmedzai'nin Kabil Havalimanı'nda ABD'nin kendisi tahliye etmesi için sırada beklerken görüntülendi.

Ahmedzai, ülkeden kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından Taliban kontrolü ele geçirmeden 4 gün önce görevden alınmıştı

15 Ağustos'ta Taliban'ın başkent Kabil'in çevresini kuşatmasıyla ilk olarak Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçmıştı.

TALİBAN'DAN EVİNİZE DÖNÜN ÇAĞRISI

Öte yandan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit dün yaptığı açıklamada, Taliban'ın ülkedeki Afganların Kabil Havalimanı'na erişmesine artık izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Havalimanı etrafında bekleyen kalabalıkların evine dönmesi gerektiğini söyleyen Mücahit, bu kişilerin güvende olacağını garanti ettiklerini duyurdu.

Mücahit ayrıca, ABD'nin insanları havalimanına davet etmeye devam ettiğini söyleyerek, "Amerikalılardan talebimiz, Afganları ülkeyi terk etmek için cesaretlendirmemeleri" dedi.