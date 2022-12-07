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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda raydaki bir parçanın yerinden çıkması sonucu seferler bir süre aksarken, yolcular tramvay yolunda yürüdü. Rayın tamir edilmesinin ardından seferler normale döndü

Giriş: 07.12.2022 - 18:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı normale döndü
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AA

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Bağcılar istikameti Fındıkzade istasyonunda raydaki bir parça yerinden çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine istasyondaki görevliler, çıkan parça için çalışma başlattı.

Bu sırada Bağcılar istikametine seyir halindeki tramvay, yolcularını indirerek Kabataş istikametine geri döndü. Yolcular, tramvay yolundan yürüyüp, bir sonraki istasyonda araca bindi.

Rayın tamir edilmesinin ardından seferler normale döndü.

Öte yandan, arıza sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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