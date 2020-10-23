Magazin gündemini en çok meşgul eden çiftlerden Kaan Yıldırım ve Hadise, ayrılık iddialarının aksine aşklarını doludizgin yaşadıklarını gösteriyorlar. Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "İyi ki doğdun" notunu düştü.

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