Ayrılık sonrası Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açarken, Kaan Yıldırım'ın da son olarak 'Börü 2039' dizisinde rol alan Tuğçe Açıkgöz ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Bilal Özcan'ın iddiasına göre; Açıkgöz'ün yakın çevresi ise bu söylentileri doğruladı. İkilinin, dostluklarının da eskiye dayalı olduğu öğrenildi.