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        Haberler Objektife Takılanlar Kaan Yıldırım: Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık - Magazin haberleri

        Kaan Yıldırım: Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık

        Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Fikret Hakan'ı kucaklarına aldıktan sonra kontrol amaçlı olarak hastaneye gitti. Yıldırım; "Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık. Bu duyguyu, insan başına gelmeden anlamıyormuş " dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 04.04.2025 - 21:42
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        "Çok özel şeyler yaşadık"
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        Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına almışlardı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yıldırım ile Deniz, kontrol amaçlı olarak gittikleri özel bir hastanede görüntülendi.

        Kaan Yıldırım, basın mensuplarıyla sohbet etti. Yıldırım; "Çok güzel ve heyecanlı bir durum. Oğlumuz dünyaya geldi, çok keyifliyiz. İlk süreçler biraz yorucu oldu, özellikle anne için. Çok duygusal ve özel şeyler yaşadık. Bu duyguyu, insan başına gelmeden anlamıyormuş. Allah, isteyen herkese nasip etsin" dedi.

        Fikret Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu da dile getiren Kaan Yıldırım, oğlunun adı hakkında; "Hakan benim babamın adı. Fikret de biz anlamını çok sevdik. Akıl, düşünce ve fikir sahibi demek. Biz anlamını çok sevdik ve o yüzden koyduk bu ismi" diye konuştu.

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        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım

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