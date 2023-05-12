Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken konuk ekip Sevilla'nın golünü 26. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. Ev sahibi Juventus'un tur umutlarını koruyan gol ise 90+7'de Federico Gatti'den geldi.

Juventus'un tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, kulüpteki 500. resmi maçına ulaştı ve ulaşılması güç bir sayıya ulaştı.