Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Justin Timberlake serbest bırakıldı - Magazin haberleri

        Justin Timberlake serbest bırakıldı

        Justin Timberlake, alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alınmış ve sabıka fotoğrafları gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalanmıştı.

        • 2

          43 yaşındaki şarkıcı, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Yetkililer, Justin Timberlake'in tutuklandığını ve ve resmi olarak suçlandığını açıklamıştı.

        • 3

          Justin Timberlake'in çekilen sabıka fotoğrafı ise sosyal medyada gündem olmuştu.

          Timberlake'in tutuklama raporunda; polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer almıştı.

        • 4

          Belgede, memurlar Justin Timberlake'i durdurduğunda ünlü şarkıcının gözlerinin kan çanağı olduğu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı belirtilmişti.

        • 5

          Yetkililer, Timberlake'in konuşmasının yavaşladığını ve memurların alkolmetre testini reddettiğini eklemişti.

        • 6

          SERBEST BIRAKILDI

          Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı.

        • 7

          Justin Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.

        • 8

          Timberlake, sarhoşken araba kullanmak ve dur işaretine uymamakla birlikte şeritte kalmamak nedeniyle suçlanan Timberlake'in olay sırasında yalnız olduğunu People'a konuşan bir kaynak açıkladı.

        • 9

          Justin Timberlake'in eşi Jessica Biel'in yanında olmadığını ifade eden kaynak, ünlü şarkıcının mahkemeye çıkmasından dolayı biraz üzgün göründüğünü söyledi.

          Fotoğraflar: Bacgrid USA, Reuters, AP, Avalon

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Habertürk Anasayfa