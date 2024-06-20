Justin Timberlake serbest bırakıldı
Justin Timberlake, alkollü araç kullanırken polise yakalanmasının ardından gözaltına alınmış ve sabıka fotoğrafları gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakıldı
- 1
ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalanmıştı.
- 2
43 yaşındaki şarkıcı, Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Yetkililer, Justin Timberlake'in tutuklandığını ve ve resmi olarak suçlandığını açıklamıştı.
- 3
Justin Timberlake'in çekilen sabıka fotoğrafı ise sosyal medyada gündem olmuştu.
Timberlake'in tutuklama raporunda; polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer almıştı.
-
- 4
Belgede, memurlar Justin Timberlake'i durdurduğunda ünlü şarkıcının gözlerinin kan çanağı olduğu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı belirtilmişti.
- 5
Yetkililer, Timberlake'in konuşmasının yavaşladığını ve memurların alkolmetre testini reddettiğini eklemişti.
- 6
SERBEST BIRAKILDI
Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı.
-
- 7
Justin Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.
- 8
Timberlake, sarhoşken araba kullanmak ve dur işaretine uymamakla birlikte şeritte kalmamak nedeniyle suçlanan Timberlake'in olay sırasında yalnız olduğunu People'a konuşan bir kaynak açıkladı.
- 9
Justin Timberlake'in eşi Jessica Biel'in yanında olmadığını ifade eden kaynak, ünlü şarkıcının mahkemeye çıkmasından dolayı biraz üzgün göründüğünü söyledi.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, Reuters, AP, Avalon
-