Rol arkadaşıyla eşini aldattığı haberleri sonrası Justin Timberlake sosyal medyadan açıklama yaparak karısı Jessica Biel’den özür dilemişti. Kamuoyu önündeki bu özrün, gururu incinen Biel’in ısrarıyla olduğu öne sürüldü

Aldatma skandalı sonrası ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake (38),sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla karısından ve ailesinden özür dilemişti. Kamuoyuna karşı yapılan bu özür açıklamasının Jessica Biel’in (37) isteği üzerine olduğu öğrenildi.

Us Weekly’ye konuşan bir kaynak, “Jessica, Justin’i Instagram’dan açıklama yapması için cesaretlendirdi, çünkü kocasının yaptığı şeyden dolayı utanç hissediyordu ve ondan hesap vermesini istedi” dedi.

Timberlake, çekimleri süren Palmer filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans’ta bir barın balkonunda birlikte görüntülenmişti. Aldatma iddiası, ikilinin el ele tutuşurken ve Wainwright’ın elini Timberlake’in dizine koyarken görüntülenmesinin ardından çıkmıştı.

Timberlake, Instagram’dan yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı:

“Dedikodulardan olabildiğince uzak duruyorum ama ailem için, sevdiğim insanları incittiği için son söylentilerin önemli olduğunu hissediyorum. Birkaç hafta önce şiddetli bir şekilde yargılandım ama açık söyleyeyim, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla alkollüydüm ve davanışımdan dolayı pişmanım. Daha iyi bilmeliydim. Bu, oğluma sunmak istediğim bir örnek davranış değil. Onları bu utandırıcı duruma soktuğum için harika karımdan ve ailemden özür diliyorum. Elimden geldiğince en iyi eş ve baba olmaya odaklanıyorum. Ama bu davranışım, o çabaya yakışmadı. Palmer filminde çalışmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Bu filme devam etmeyi iple çekiyorum ve insanların seyretmesi için heyecanlanıyorum."

Aldatma haberlerinin ardından, Alisha Wainwright’ın sözcüsü de “Bu dedikoduların bir geçerliliği yok. Birlikte bir proje üzerinde çalışıyorlar” demişti.

Ocak 2007'de ilişki yaşamaya başlayan Timberlake ve Biel ikilisi, Aralık 2011'de nişanlandı, 19 Ekim 2012'de de İtalya’da evlendi. Çiftin dört yaşında Silas adında bir oğlu bulunuyor.