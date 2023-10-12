Justin Bieber İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı

Gigi Hadid ayrıca, "Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum. Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" diye konuşmuştu.

Gigi Hadid, "Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum" şeklinde sözlerini noktalamıştı.