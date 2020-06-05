Jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği “Uluslararası Göç Filmleri Festivali”nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın 7 kişilik jürisine ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlık edecek.

Dünyanın en büyük göç temalı film festivali olarak 14-21 Haziran tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek festivalde 50’den fazla film gösterilecek. ‘En İyi Uzun Metraj Film’ 15 bin Avro para ödülünün sahibi olacak.