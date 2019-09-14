Jurassic World filmi oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kanal D'de bu akşam başrolünü Chris Pratt'in aldığı Jurassic World filmi var. İşte Jurassic World filmi konusu ve oyuncuları...

JURASSIC WORLD FİLMİ KONUSU NEDİR?

John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic World adıyla kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır.

Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.

JURASSIC WORLD FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Orijinal Adı : Jurassic World

Türü : Bilim Kurgu, aksiyon, gerilim, macera

Yapım Yılı : 2015 – ABD

Yönetmen : Colin Trevorrow

Oyuncular : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Irrfan Khan, Vincent D'Onofrio, Nick Robinson