Jurassic Park filmi vizyona girdiği 1993 yılında tüm dünyada dikkatleri üstüne çekti. Jurassic Park vizyonda girdiği ilk haftasonunda 47 milyon dolar kazandı. Haftayı ise toplam 81 milyon dolar elde ederek kapattı. Birleşik Krallık, Kuzey Kore, Meksika ve Tayvan ülkelerinde açılış haftası rekoru kırıldı. Film toplamda 915 milyon dolar gişe yaptı. Film bu kadar ilgi görünce, macera ve bilim kurgu tarzındaki kült filmler arasına girdi. İşte Jurassic Park'a dair tüm detaylar...

JURASSIC PARK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mağaralarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda dinazorların yaşadığı tarih öncesi çağa ait bazı sivrisinek fosilleri bulunur. Milyarder John Hammond öncülüğündeki bilim adamları son derece ilginç ve karmaşık testler deneyerek bu sivrisinek fosillerindeki kan örneklerini almayı başarırlar. Dinazorların DNA zinciri bir Afrika kurbasıyla birleştirilerek 65 milyon yıl önce yaşamış bu korkunç yaratıklar yeniden yaratılır. Hammond hükümetten kiraladığı bir adada klonladıkları bu vahşi hayvanlar için elektrikli tellerle çevrili bir hayvanat bahçesi kurmuştur. İhtiyar Hammond, bir hafta sonunda Doktor Allen gibi bazı işinde uzman bilim adamlarını Jurassic Park adını verdiği bu hayvanat bahçesini test ettirmek için adaya getirir. Ancak embiryolarını ele geçirmek isteyen biri, güvenlik sistemini devre dışı bırakınca serbest kalan dinazorlar adada dehşet saçmaya başlar...

Film, En İyi Görsel Efekt, En İyi Müzik Kurgusu ve En İyi Müzik dallarında Akademi Ödülü adaylıkları kazandı. Hugo Ödülleri'nde En İyi Drama Yapımı dalında, Satur Ödülleri 'nde ise En İyi Yönetim, En İyi Yazım, En İyi Özel Efekt ve En İyi Bilim-kurgu Filmi ödülleri kazanıldı. Bafta Ödülleri'nde de En İyi Görsel Efekt dalında ödül kazanıldı.

JURASSIC PARK OYUNCULARI KİMLER?

Sam Neill ... Dr. Alan Grant

Laura Dern ... Dr. Ellie Sattler

Jeff Goldblum ... Dr. Ian Malcolm

Richard Attenborough ... John Hammond

Bob Peck ... Robert Muldoon

Martin Ferrero ... Donald Gennaro

Joseph Mazzello ... Tim Murphy

Ariana Richards ... Lex Murphy

Samuel L. Jackson ... Ray Arnold

BD Wong ... Henry Wu

Wayne Knight ... Dennis Nedry

Gerald R. Molen ... Gerry Harding (Jerry Molen ile)

Miguel Sandoval ... Juanito Rostagno

Cameron Thor ... Lewis Dodgson

Christopher John Fields ... Volunteer #1

Whit Hertford ... Volunteer Boy (Whitby Hertford ile)

Dean Cundey ... Mate (Sinematograf)

Jophery C. Brown ... Worker in Raptor Pen (Jophery Brown ile)

Tom Mishler ... Helicopter Pilot

Greg Burson ... Mr. D.N.A. (ses)

Adrian Escober ... Worker at Amber Mine

Richard Kiley ... Jurassic Park Tur Seslendirmesi