Julia Roberts ve Amanda Seyfried, Venedik Film Festivali’nde pişti oldu

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Venedik Film Festivali, 82’nci kez kapılarını açtı. 27 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın Lido Adası’nda düzenlenen festival, her yıl olduğu gibi bu sene de dünya yıldızlarını ağırlıyor.

82’nci Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısı, yine şıklık yarışına sahne oldu. Julia Roberts, 29 Ağustos’ta 'After The Hunt', Amanda Seyfried ise 1 Eylül’de 'The Testament Of Ann Lee' filmleriyle festivale katıldı.

Festivalde ilgi çeken detay, iki ünlü oyuncunun neredeyse aynı kıyafetleri tercih etmesi oldu; tek fark ayakkabılarıydı. Stil tutkunları bu benzerliği hemen fark etti.

Olayın perde arkası da ilgi çekiciydi. Seyfried, Roberts’ın görünümünü yeniden giymeyi tercih etti; bu karar, Roberts’ın Instagram üzerinden kıyafeti ödünç istemesiyle başlamıştı. İki yıldız, aynı stilist Elizabeth Stewart ile çalışıyor. Stewart, Roberts’ın bu görünümdeki bir fotoğrafını paylaştıktan sonra Seyfried, "Lütfen aynı kıyafeti giymeme izin verin." yorumunu yaptı.

Seyfried, kendi kırmızı halı fotoğraf çekiminin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda Roberts’a teşekkür etti.

