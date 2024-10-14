Jose Mourinho'nun kızı Matilde evlendi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, nişanlısı Danny Graham ile evlendi
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Jose Mourinho'nun kızı Matilde, Portekiz'de 'yılın düğünü' olarak adlandırılan organizasyonda evlendi. Cuma günü başlayan, üç gün üç gece süren görkemli düğün dün sona erdi.
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Mourinho’nun iki çocuğundan büyüğü olan 1996 doğumşu Matilde’nin düğünü ailenin Setubal’deki çiftliğinde gerçekleştirildi.
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Bir mücevher markasına sahip Matilde’nin eşi Danny’nin emlak danışmanlığı şirketi bulunuyor.
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Yüzlerce konuğun davet edildiği organizasyon için üç farklı mekan seçildi. Bazı misafirlerin özel jetlerle katılım sağladığı düğün, Portekiz'de 'yılın düğünü' olarak adlandırılıyor.
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Görkemli düğüne basın davet edilmezken bazı fotoğraflar Portekiz yerel medyası tarafından servis edildi.
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The Mag by Flash'ın haberine göre; kutlamalar, cuma akşamı düğün mekanına yakın prestijli Jose Maria da Fonseca Evi Müzesi'nde 80 seçkin konuk için düzenlenen bir akşam yemeğiyle başladı.
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Resmi tören cumartesi günü, büyük bir yenileme çalışmasından geçtiği söylenen aile çiftliğinde gerçekleşti.
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Ağustos 2021'de Conde Nast Moda ve Tasarım Koleji'nden yüksek lisans derecesi alan Matilde, kısa süre önce Stormzy gibi ünlü müşterilere sahip İngiltere merkezli "Matilde Sustainable Jewellery" markasını kurdu ve babası Jose Mourinho'nun da sık sık bu takıları kullandığı görülüyor.