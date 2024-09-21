Jose Mourinho: Özel bir hazırlık yapmadık!

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Bu maça özel bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar.

"ÖNEMLİ OLAN ŞEY..."

Aslında daha çok kendi oyun kimliğimiz üzerine çalıştık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisini de karışımı bir hazırlık yaptık. Önemli olan şey kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız.

"ONLAR BİZDEN DAHA İYİ DİYEMEM" Onlar bizden daha iyi diyemem. Biz onlardan daha iyiyiz de diyemem. İki takım da çok güçlü kadrolara sahip. Onlar burada iyi, şurada kötü dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var.