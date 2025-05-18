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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Herkes Türkiye Ligi’nin nasıl bir lig olduğunu biliyor - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho: Herkes Türkiye Ligi’nin nasıl bir lig olduğunu biliyor

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Ben hem saha içine hem saha dışına odaklanıyorum. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi'ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi'nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor. Bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. İki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. İçinde olduğumuz durumdan mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:14
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        "Herkes nasıl bir lig olduğunu biliyor"
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        Fenerbahçe, Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

        Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mouriho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç ile görüşme yaptınız mı şeklinde gelen soruya Mourinho, “Basın önünde iç meseleleri konuşmuyorum ben. Burada böyle bir kültür varsa bu benim kültürüm değil. ‘Başkan ile görüştüm mü, görüşmedim mi?’ bu konularla ilgili yorum yapmıyorum” cevabını verdi.

        "BEN SADIK BİR İNSANIM"

        Portekiz Milli Takımı için teklif aldığı iddialarının sorulması üzerine Jose Mourinho, “Ben sadık bir insanım. En son bir kulüp ile temas kurduğum zaman Fenerbahçe’yi bilgilendirdim. Ocak ayında olmuştu. Kulübümüz bir kulübün benimle ilgilendiğini bilgilendirdim. Portekiz Futbol Federasyonu ile her hangi bir görüşmemiz olmadı. Böyle bir şey olursa onlarla görüşmeden önce kulübümün haberi olur. Portekiz Futbol Federasyonu ile görüşmedim” sözlerini sarf etti.

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        "ARTIK HERKES TÜRKİYE LİGİ’NİN NASIL BİR LİG OLDUĞUNU BİLİYOR"

        İçinde oldukları durumdan mutlu olmadığını dile getiren Portekizli teknik adam, “Ben hem saha içine hem saha dışına odaklanıyorum. Bir anlamda başarılı olduğumu düşünüyorum o da; bütün dünyanın Türkiye Ligi’ni nasıl bir lig olduğunu görmesi anlamında. Artık herkes Türkiye Ligi’nin nasıl bir lig olduğunu biliyor. Buradaki şey tahmin ettiğimden çok daha güçlü. Saha içerisine bakacak olursak biz bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybetmek için sahip olmanız gerekiyor. Bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık. İki ayrı lig var gibi düşünebiliriz. İçinde olduğumuz durumdan mutlu değilim. Daha iyisini yapabilirdik” dedi.

        "HEPSİ ORGANİZE EDİLDİ"

        Yeni sezonun öncesi yapılacak olan kampın nerede olacağı ve hazırlık maçlarının belirlendiğini aktaran Mourinho, “Ben daha iyisini yapabilirim, oyuncularım daha iyisini yapabilir. Bunun iyi bir sezon geçirmek için yeterli olup olamayacağını bilemiyorum. Gelecek oyuncular, kadro konusunda konuşmuyorum. Bunlar bizim iç meselemiz. Bu bizim görevimiz. Sezon öncesi kampı organize etmek, nerede olacağımız, kimlerle oynayacağımız. Hepsi organize edildi. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi elemelerimizden 5 gün önce oynayacağız” ifadelerini kullandı.

        "BİZ PROFESYONELİZ VE BUNA ADAPTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

        Tribünlerden gelen tepkiler hakkında konuşan Mourinho, “Bizler profesyoneliz. Bizlerin tribünden gelen şeylerle baş edebilmesi gerekiyor. Bu profesyonelliğin bir parçası. Her ülkede farklı bir kültür var ve sizin de adapte olmanız gerekiyor. Her ülke ve her insan farklıdır. Bir profesyonel olarak buna adapte olmazsanız işiniz zor olur. Tribünlerden bir şey geldiği zaman bunu kabul etmeli ve saygı duymalısınız. Saygı duyarken elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Durum bu kadar basit” dedi.

        Tecrübeli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

        “Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları sezon içindeki hikayelerin özeti gibi oldu. 2-0’ken kaleciye penaltı attırmaları onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu.”

        Fenerbahçe Eyüpspor'u devirdi!
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