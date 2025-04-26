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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Jose Morais'ten hakem eleştirisi - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Jose Morais'ten hakem eleştirisi

        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 2-1 kaybettikleri Reeder Samsunspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 23:34 Güncelleme: 26.04.2025 - 23:34
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        Jose Morais'ten hakem eleştirisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, hakem kararlarına tepki gösterdi.

        HAKEM TEPKİSİ

        Maçta VAR'ın çok etkili olduğunu belirten Morais, "Öne geçtikten sonra VAR’ın enteresan kararıyla aleyhimize penaltı verildi ki burada rakibimizin bile verilen karara inandığını düşünmüyorum. Bize verilen penaltı ile devam edecek olursam topun geliş anını görüyorsunuz, kaleci topu almak için çıktı ve topu kontrol ettiği anda orada rakipten herhangi bir oyuncunun olmadığı ya da herhangi bir rahatsızlık vermediği bir anda top kalecimizin ellerinden düşerken, top takım arkadaşının neresine çarptı da penaltı verildi onu biz anlayamadık." dedi.

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        İkinci yarıya çok iyi başladıklarını ve çok sayıda atak geliştirdiklerini vurgulayan Morais, iki pozisyondan birini gole çevirdiklerini ama golün de verilmediğini ifade etti.

        "BUGÜN SANKİ KAZANMAMIZI İSTEMEDİLER"

        Attıkları golde pozisyonun ofsayt olabileceğini dile getiren Morais, şöyle konuştu:

        "Ama rakibe verdiğiniz penaltı gibi bize de bu penaltıyı verebilirdiniz. Bence net bir penaltıydı hakem de penaltı verdi. VAR neden bu konuya müdahale edip hakemin kararını değiştirmeye çalıştı. Üzgünüz. Şunu söyleyebilirim. Biraz bugün sanki kazanmamızı istemediler gibi burada hakem bile değildi belki başkası bizim kazanmamızı istemedi. Gol atarlarsa bunu bir şekilde vermeyelim gibi başkaları tarafından alınmış karar gibi gözüküyordu. Sonucun adil olmadığını düşünüyorum. Oyuncularımızı ve oluşturdukları ambiyanstan dolayı taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Oyuncularım kalpten oynadı. Cezalandırıldığımızı düşünüyorum. VAR kararları bizim buradan istediğimiz sonucu almamızı engelledi."

        Hakemin mücadeleyi yönetmesi gerektiği kadar yönettiğini, VAR ve geri kalan organizasyondan istediği desteği alamadığını anlatan Morais, maçta adil kararlar alınmadığını dile getirdi.

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