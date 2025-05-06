Jorge Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı: İsmail Kartal'dan büyük fark!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

REKLAM advertisement1 Sezon başında takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, bu sezon lig ve kupada ezeli rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig’de Beşiktaş'a 2 maçta da kaybeden Mourinho, Galatasaray'a karşı ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, kupada ise sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olarak, elendi. JORGE JESUS'TAN DERBİLERDE 1 PUAN! 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus da vatandaşı Mourinho gibi derbilerde istediği sonuçları alamamıştı.

Fenerbahçe, Jesus yönetiminde ligdeki 4 derbide sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda derbilerde 11 puan kaybederken, ligi de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamladı. REKLAM Jorge Jesus'un derbilerde aldığı sonuçlar: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 YABANCILARDA EN İYİ PEREIRA! Bir önceki sezon 2 Temmuz 2021 - 20 Aralık 2021 tarihleri arasında takımın başında olan bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin 'yabancı bir teknik direktörle' derbi kazanan son ismi.

Pereira, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yenerken, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Pereira ile yollar da bu derbiden sonrası ayrıldı. Vitor Pereira'nın derbilerde aldığı sonuçlar: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2 (Sezonun kalanında İsmail Kartal ile yola devam edildi) Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 İSMAİL KARTAL DERBİLERDE 10 PUAN TOPLADI Fenerbahçe, İsmail Kartal idaresinde ise bu derbi istatistiğini terse çevirmişti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 4 lig müsabakasında da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 galip geldi. Beşiktaş'a karşı ise dış sahada 3-1, evinde 2-1'ik skorlarla hanesine toplam 6 puan yazdırdı. Kartal, böylelikle söz konusu dönemde derbilerde 10 puan elde etti. İsmail Kartal'ın derbilerde aldığı sonuçlar: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başında 3 farklı dönemde Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'a 10 kez rakip olurken, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi. 32 MAÇLIK SÜREÇTE PUAN ORTALAMASINDA DA İSMAİL KARTAL ÖNDE MOURINHO, İSMAİL KARTAL'IN ÇOK GERİSİNDE Jose Mourinho, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının 32 maçlık karşılaştırmasında, geçtiğimiz sezonki İsmail Kartal'ın performansının birçok veride gerisinde kaldı. İsmail Kartal'lı Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı ilk 32 karşılaşmada 85 puan toplamıştı. 32 haftada sadece 1 kez mağlup olan İsmail Kartal 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ise ligde bu sezon 32. maçına Beşiktaş derbisi ile çıktı (2 hafta BAY geçildi). Sarı-Lacivertliler bu mücadelelerde 75 puan toplarken sahadan 23 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. Ayrıca 32 maçlık süreçte İsmail Kartal'lı Fenerbahçe 85 gol atarken kalesinde 28 gol görmüştü. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise bu sezon 32 maçlık süreçte 80 gol attı ve 32 gol yedi. SON 3 SEZONDA EN BAŞARISIZ JORGE JESUS 2022/2023 sezonunda takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jorge Jesus o sezonu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Tecrübeli teknik adam o sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak, Sarı-Lacivertlilerin kupa hasretine son vermişti. Süper Lig'de son 3 sezondaki ilk 32 maçlara baktığımızda ise Jorge Jesus; İsmail Kartal ve Jose Mourinho'nun uzak ara gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı ilk 32 maçta 71 puan toplayan Jesus, aynı maç sayısında İsmail Kartal'ın 14, Mourinho'nun ise 4 puan uzağında kaldı. Süper Lig'deki 32 maçında 22 galibiyet 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Jorge Jesus, maç başına 2.21 puan ortalaması yakaladı. Jesus'un takımı 32 maçlık süreçte 79 gol atarken kalesinde ise 39 gol gördü. 2022/2023 sezonundaki Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si son 3 sezondaki teknik adamlar karşılaşmasında en az puan toplayan en çok gol yiyen en az gol atan teknik adam oldu. İstatistiksel olarak iki teknik adamın gerisinde kalan Jorge Jesus, o sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak Fenerbahçe'nin kupa hasretine son vermişti.