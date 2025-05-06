Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        83
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        46
        Trabzonspor
        TS
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        35
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jorge Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı: İsmail Kartal'dan büyük fark! - Fenerbahçe Haberleri

        Jorge Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı: İsmail Kartal'dan büyük fark!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, iki sezon sezon önce görevde olan Jorge Jesus gibi derbi galibiyeti alamayarak şampiyonluktan uzaklaştı. Son dönemde Fenerbahçe'nin başında derbilerdeki en başarılı isim ise İsmail Kartal oldu. Jesus ve Mourinho puan ortalamasında da İsmail Kartal'ın gerisinde kalırken Galatasaray'ın ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme durumu bulunuyor

        Giriş: 06.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

        Sezon başında takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, bu sezon lig ve kupada ezeli rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig’de Beşiktaş'a 2 maçta da kaybeden Mourinho, Galatasaray'a karşı ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, kupada ise sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olarak, elendi.

        JORGE JESUS'TAN DERBİLERDE 1 PUAN!

        2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus da vatandaşı Mourinho gibi derbilerde istediği sonuçları alamamıştı.

        Fenerbahçe, Jesus yönetiminde ligdeki 4 derbide sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda derbilerde 11 puan kaybederken, ligi de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamladı.

        REKLAM

        Jorge Jesus'un derbilerde aldığı sonuçlar:

        Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

        Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4

        Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

        YABANCILARDA EN İYİ PEREIRA!

        Bir önceki sezon 2 Temmuz 2021 - 20 Aralık 2021 tarihleri arasında takımın başında olan bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin 'yabancı bir teknik direktörle' derbi kazanan son ismi.

        Pereira, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1'lik skorla yenerken, sahasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Pereira ile yollar da bu derbiden sonrası ayrıldı.

        Vitor Pereira'nın derbilerde aldığı sonuçlar:

        Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

        Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2

        (Sezonun kalanında İsmail Kartal ile yola devam edildi)

        Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

        İSMAİL KARTAL DERBİLERDE 10 PUAN TOPLADI

        Fenerbahçe, İsmail Kartal idaresinde ise bu derbi istatistiğini terse çevirmişti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 4 lig müsabakasında da yenilgi yüzü görmedi.

        Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 galip geldi. Beşiktaş'a karşı ise dış sahada 3-1, evinde 2-1'ik skorlarla hanesine toplam 6 puan yazdırdı.

        Kartal, böylelikle söz konusu dönemde derbilerde 10 puan elde etti.

        İsmail Kartal'ın derbilerde aldığı sonuçlar:

        Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

        Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

        Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

        Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

        İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin başında 3 farklı dönemde Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş'a 10 kez rakip olurken, son 9 derbi mücadelesini kaybetmedi.

        32 MAÇLIK SÜREÇTE PUAN ORTALAMASINDA DA İSMAİL KARTAL ÖNDE

        MOURINHO, İSMAİL KARTAL'IN ÇOK GERİSİNDE

        Jose Mourinho, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının 32 maçlık karşılaştırmasında, geçtiğimiz sezonki İsmail Kartal'ın performansının birçok veride gerisinde kaldı.

        İsmail Kartal'lı Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı ilk 32 karşılaşmada 85 puan toplamıştı. 32 haftada sadece 1 kez mağlup olan İsmail Kartal 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

        Jose Mourinho'lu Fenerbahçe ise ligde bu sezon 32. maçına Beşiktaş derbisi ile çıktı (2 hafta BAY geçildi). Sarı-Lacivertliler bu mücadelelerde 75 puan toplarken sahadan 23 galibiyet 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

        Ayrıca 32 maçlık süreçte İsmail Kartal'lı Fenerbahçe 85 gol atarken kalesinde 28 gol görmüştü. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise bu sezon 32 maçlık süreçte 80 gol attı ve 32 gol yedi.

        SON 3 SEZONDA EN BAŞARISIZ JORGE JESUS

        2022/2023 sezonunda takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jorge Jesus o sezonu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Tecrübeli teknik adam o sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak, Sarı-Lacivertlilerin kupa hasretine son vermişti.

        Süper Lig'de son 3 sezondaki ilk 32 maçlara baktığımızda ise Jorge Jesus; İsmail Kartal ve Jose Mourinho'nun uzak ara gerisinde kaldı.

        Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de çıktığı ilk 32 maçta 71 puan toplayan Jesus, aynı maç sayısında İsmail Kartal'ın 14, Mourinho'nun ise 4 puan uzağında kaldı.

        Süper Lig'deki 32 maçında 22 galibiyet 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Jorge Jesus, maç başına 2.21 puan ortalaması yakaladı. Jesus'un takımı 32 maçlık süreçte 79 gol atarken kalesinde ise 39 gol gördü.

        2022/2023 sezonundaki Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si son 3 sezondaki teknik adamlar karşılaşmasında en az puan toplayan en çok gol yiyen en az gol atan teknik adam oldu.

        İstatistiksel olarak iki teknik adamın gerisinde kalan Jorge Jesus, o sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak Fenerbahçe'nin kupa hasretine son vermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Habertürk Anasayfa