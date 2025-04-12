Jonas Svensson: Taraftarımızdan özür diliyorum

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ın sağ beki Jonas Svensson, taraftarından özür diledi.

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"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Siyah-Beyazlılar'a seslenen Norveçli futbolcu, "Öncelikle taraftarlarımızdan özür diliyorum, onlar daha iyisini hak ediyorlar. İki gol yedik kırılma anlarında. Çok üzgünüz. Beşiktaş taraftarının tutkusunu biliyorum, onlar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Çok üzgünüm." dedi.