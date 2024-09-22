Johnny Depp İtalya'dan Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak

"AL PACINO'YU NASIL REDDEDEBİLİRDİM?"

Johnny Depp yaptığı açıklamada; "Modi'nin yönetmeni olarak bu sinema yolculuğuna çıkmak inanılmaz derecede tatmin edici ve dönüştürücü bir deneyim oldu. Tüm oyuncu kadrosuna, ekibe ve yapımcılara sarsılmaz bağlılıkları ve yaratıcılıkları için derin şükranlarımı sunmak isterim" dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca, filmin sürpriz ismi Al Pacino'ya da özel bir mesaj iletti: Bu filmi yapmamı isteyen Al'a... Al Pacino'yu nasıl reddedebilirdim? Yeteneği ve özverisiyle bu projeye cömertçe katkıda bulunduğu için içten teşekkür ederim.