Johnny Depp, gülüşünü yeniledi
Johnny Depp, çürüyen ve sararan dişlerini tedavi ettirdi. Daha önce kırmızı halı ve çeşitli etkinliklerde dişlerini göstermeden poz vermeye özen gösteren ünlü oyuncu, artık beyaz dişlere sahip
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Johnny Depp artık gülümseyebiliyor. 61 yaşındaki ABD'li oyuncu, son dönemde iyice sararan ve çürüklerle dolu dişlerini yeniletmek üzere tedavi oldu.
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Gittiği bir barda çekilen videosu Instagram'da yayınlanan Johnny Depp, beyaz dişleriyle özgüvenli şekilde gülerken görüldü. Son dönemde kötü görünen dişleri nedeniyle gülümsemekten kaçınan Depp'in yeni görünümü hayranlarının beğenisini topladı.
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Hayranları, 'Karayip Korsanları' yıldızının geçirdiği diş tedavisinin ardından gençleşmiş görünümüne övgüler yağdırdı. Depp hakkında, "O kadar mutlu ve sağlıklık görünüyor ki!", "Artık harika bir gülüşü var", "Korsan dişleri gitti, yerine inci gibi dişler geldi" şeklinde yorumlar geldi.
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Johnny Depp'in dişlerini sağlıksız görünümü, Mayıs 2023'te gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde inceleme altına alınmıştı. Festivalde 'Jeanne du Barry' filminin tanıtımı için kırmızı halıda fotoğraflanan Depp'in dişleri eleştirilmişti.
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Johnny Depp'in sağlıksız diş geçmişi çok eskiye dayanıyor. Ünlü oyuncu, yaklaşık 30 yıl önce diş sağlığı hakkında Premiere dergisine konuşmuş ve 31 yaşına geldiğinde bir sürü çürüğü olduğunu söylemişti.
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Johnny Depp'in sigara alışkanlığının dişlerinde sağlıksız bir görünüme yol açtığı biliniyor.
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