Hayranları, 'Karayip Korsanları' yıldızının geçirdiği diş tedavisinin ardından gençleşmiş görünümüne övgüler yağdırdı. Depp hakkında, "O kadar mutlu ve sağlıklık görünüyor ki!", "Artık harika bir gülüşü var", "Korsan dişleri gitti, yerine inci gibi dişler geldi" şeklinde yorumlar geldi.