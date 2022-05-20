Depp, eski eşi Heard'ü, yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava etti. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini söylüyor. Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.