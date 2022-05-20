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Johnny Depp: Amber Heard'ün fotoğraflarında photoshop var!

Johnny Depp: O fotoğraflarda photoshop var!

Johnny Depp ile Amber Heard'ün ABD'nin Virginia kentinde görülen 50 milyon dolarlık iftira davasında sürüyor. Ünlü aktörün avukatı Camille Vasquez, Heard'ü fotoğrafları photoshop'layarak, eski eşini onu yaralamış gibi göstermeye çalışmakla suçladı

20.05.2022 - 15:08 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık 'iftira' devam ediyor. Çift, 2016 yılında 15 aylık evliliklerini sonlandırmıştı. Ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

    Depp'in hukuk ekibi Heard'ün ifadesinde açıklar bulmaya çalışırken, mahkeme önceki gün Heard ve avukat Camille Vasquez arasındaki suçlamaları dinledi.

  • "FOTOĞRAFLARA DOKUNMADIM"

    Independent'in haberine göre; Vasquez, Amber Heard'ü "fotoğrafların üzerinde oynamakla" suçlarken, oyuncunun yüzü daha kırmızı görünsün diye bazı görüntülerin canlılığını artırdığını ileri sürdü. Heard iddiaları reddederek ısrarla, "Hayır, fotoğraflara dokunmadım." dedi.

    Mahkemeye, Amber Heard'ün yüzünün Mayıs 2016'da çekilmiş iki farklı fotoğrafı gösterildi. Fotoğraflardan birindeki tonlar diğerinden daha açıktı.

  • "FARKLI IŞIKLARDA ÇEKİLDİ"

    Heard ifadesinde fotoğrafları "farklı ışıklar altında" çektiğini söylerken bunlardan birinin gündüz, diğerinin ise gece çekildiğini düşündüğünü belirtti.

    Ünlü aktris, ayrıca görüntülerden birinde makyaj aynasının ışığının da açık olduğuna inandığını ifade etti.

  • Johnny Depp'in avukatı, devam ederek o gece çağrı üzerine çiftin evine gelen polis memurlarının ifadelerinde Heard'ün yüzünde belirgin bir yara görmediklerinin belirtildiğini öne sürdü. Avukat, Heard'e polislerin ifadelerinin onun için "zorluk" yarattığını söyledi.

  • Depp, eski eşi Heard'ü, yazdığı bir makalede kullandığı ifadeler nedeniyle dava etti. Ünlü aktör bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini söylüyor. Heard, bu yazıda kendisini "ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür" olarak tanımlıyordu.

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