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Johnny Depp-Amber Heard davasında önemli gelişme! - Magazin Haberleri

Johnny Depp - Amber Heard davasında yeni gelişme! Polis memuru konuştu

Dünyanın gündemine oturan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 'iftira' davası sürüyor. Dünkü duruşmada, Depp ve Heard arasında yaşanan bir kavga sonrasında, ihbar üzerine eve giden polis memuru Melissa Saenz'in ifadesine başvuruldu. Ayrıca Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak, klinik ve adli psikolog Dr. Shannon Curry de ifade verdi

27.04.2022 - 16:31 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İki yıllık evliliklerini 2017'den sonlandıran oyuncu Johnny Depp (58) ve Amber Heard'ün (35), ayrılığının nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Birbirlerini suçlayan ikili, mahkeme salonunda karşı karşıya gelmişti.

  • KOZLARINI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORLAR

    Tüm bunlar olurken kariyerinde düşüş yaşayan Depp, kendisi hakkında "eşini döven adam" nitelemesini kullanan The Sun Gazetesi'ne karşı bir itiraf davası açmıştı. Davanın görüldüğü dönemde, Amber Heard ile Johnny Depp, Londra'daki mahkeme salonunda kozlarını paylaşmıştı. O davayı kaybeden kişi ise ünlü aktör oldu ancak olay orada sonlanmadı.

  • Johnny Depp, eski eşine 2018 yılında The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle 50 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Makalede, Amber Heard istismara maruz kaldığını iddia etmişti.

    Heard de bu hamleye karşılık olarak eski eşine 100 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı. Johnny Depp ve Amber Heard, ABD Virginia'da görülen davada özel hayatına ait bütün detayları anlatmak durumunda kalmıştı. Ancak ikili arasındaki dava daha da karmaşık bir hale gelmeye başladı.

  • POLİS MEMURUNUN İFADESİNE BAŞVURULDU

    Dün görülen duruşmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Johnny Depp ve Amber Heard'ün, Los Angeles'taki evlerinin çatı katı dairesinde yaşanan bir kavga sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis memuru Melissa Saenz, önceden kaydedilmiş bir video ile mahkeme salonunda açıklamalarda bulundu.

  • "VÜCUDUNDA YARA YOKTU"

    Saenz, 21 Mayıs 2016'da ikilinin evine giden ve Depp ile Heard'ün "son büyük kavgası" olarak bilinen olay ile ilgili konuştu.

    Melissa Saenz, "Ben Amber Heard'ü bir aile içi şiddet kurbanı olarak tanımlayamam." dedi. Saenz, Heard'ün vücudunda herhangi bir yara olmadığına da dikkat çekerken, "Olay yerinde herhangi bir kanıt, kırılmış cam parçaları ya da hasar görmüş ev eşyaları görmedim." ifadelerini kullandı. Polis memuru, Amber Heard'ün yüzündeki kızarıklığın ağlamadan kaynaklandığını söyledi.

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