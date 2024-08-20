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        Haberler Dünyadan Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çiftinden iki çocuğuyla ilk aile fotoğrafı - magazin haberleri

        Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çiftinden iki çocuğuyla ilk aile fotoğrafı

        2016'dan bu yana birlikte olan ve ikinci çocukları yeni dünyaya gelen Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti, iki çocuğuyla birlikte ilk kez ailece görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:46
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        • 1

          Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti, iki çocuğuyla Los Angeles'ta bir market alışverişi sonrası görüntülendi. Bu, çiftin iki çocuğuyla birlikte verdiği ilk fotoğraf olarak kayıtlara geçti.

        • 2

          49 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Phoenix ile 39 yaşındaki meslektaşı Mara'nın ikinci çocuk haberi ilk olarak şubat ayında gerçekleştirilenBerlin Film Festivali'nde alınmıştı. Mara, kırmızı halı pozu verirken hamile olduğu anlaşılmıştı.

        • 3

          2012 yılında 'Her' adlı filmin setinde tanışan, 2016 yılında birlikte rol aldıkları 'Mary Magdalenen' fiminde ilişkileri başlayan çift, ilk olarak 2017 Cannes Film Festivali'nde ilişkilerini ilan etti.

        • 4

          Phoenix'in 'You Were Never Really Here' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldığı festivalde çift, el ele poz vermekten çekinmedi.

        • 5

          2019 yılında nişanlanan ilk çocuğu, 2020'de dünyaya geldi.

        • 6

          Çift oğullarına, Phoenix'in 1993'te hayatını kaybeden kardeşi River'ın adını verdi.

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