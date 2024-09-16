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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Joao Mario'dan taraftara mesaj - Beşiktaş Haberleri

        Joao Mario'dan taraftara mesaj

        Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş kariyerindeki ilk maçına çıkan yeni transfer Joao Mario, sosyal medya paylaşımında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:22
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        Joao Mario'dan taraftara mesaj!
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        Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, Trabzonspor maçıyla birlikte Siyah Beyazlılar'da ilk kez forma giydi. Portekizli oyuncu, sosyal medya paylaşımında bulundu.

        "SİZİ GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        31 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda "Beşiktaş oyuncusu olarak ilk maçım için gerçekten mutluyum. İstediğimiz sonucu alamadık ama pazar günü tekrar sahaya çıkacağız. Evimdeki ilk maçımda hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

        3 FARKLI POZİSYON

        Yıldız futbolcu, Trabzonspor maçına Ciro Immobile'nin arkasındaki üçlünün sağında başladı ve daha sonra sol kanat pozisyonunda yer aldı.

        Tecrübeli oyuncu, ilk yarının uzatma anlarında kaleyi yokladı ve sert vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi. İkinci yarıda büyük bir bölümde yine sol kanatta sahne alan tecrübeli isim, Gedson Fernandes'in son anlarda oyundan çıkması sonrasında oyun kurucu rolünü üstlendi.

        Portekizli oyuncu, bu bölümdeki tüm ataklarda oyunu kuran ve yönlendiren isim olarak ön plana çıktı.

        İLK MAÇINDAKİ RAKAMLARI

        Kısa sürede takıma uyum sağladığı gözüken 31 yaşındaki oyuncu, 1 şutunda Uğurcan'a takıldı. Takım arkadaşlarına 3 şut pası verdi. 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken; 75 pasında yüzde 92 isabet yakaladı.

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