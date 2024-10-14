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        Haberler Dünyadan Jimi Hendrix'in açık artırmaya çıkarılan duyulmamış şarkılarını sadece satın alanlar dinleyebilecek - Magazin haberleri

        Jimi Hendrix'in açık artırmaya çıkarılan duyulmamış şarkılarını sadece satın alanlar dinleyebilecek

        Jimi Hendrix'in hiç duyulmamış şarkıları açık artırmaya çıkıyor. Sadece satın alanlar dinleyebilecek. Çünkü Hendrix'in mal varlığının temsilcileriyle görüşmeden kayıtları kamuya açık bir forumda yayınlamak yasak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:40
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        Rock tarihinin en etkili müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Jimi Hendrix’in ölümünün üzerinden 54 yıl geçti. Bugüne dek unutulmuş konserlerin, B-yüzü (fazla popüler olmayan, genellikle enstrümantel) şarkıların ve terk edilmiş demoların kayıtları yayınlandı.

        Ancak görünen o ki ABD'li şarkıcı, gitarist ve bestecinin kaydettiği her şey gün ışığına çıkmadı. Daha önce hiç duyulmamış parçalara sahip, yeni ortaya çıkarılan esas kayıtlar, Hendrix hatıralarının açık artırmasında satışa sunulacak.

        Jimi Hendrix hayranlarının iyi bildiği versiyonlarından ses ve uzunluk bakımından çok farklı olduğu söylenen, yayınlanmamış 1968 demoları, 7 dakika sürüyor. Kayıtlar 'Up From the Skies', 'Ain't No Telling', 'Little Miss Lover' ve 'Stone Free' şarkılarını içeriyor.

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        YAKLAŞIK 9 MİLYON TL'YE SATILABİLİR

        İlk olarak 1966'da Jimi Hendrix'in Birleşik Krallık'taki ilk single'ı 'Hey Joe'nun B yüzü olarak yayımlanan 'Stone Free'nin bir versiyonunun 200 bin sterline (yaklaşık 9 milyon TL) kadar alıcı bulması bekleniyor.

        Hatıra eşyalarını, 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Hendrix'in menajeri Mike Jeffrey için çalışan Patricia 'Trixie' Sullivan satıyor. Materyaller, 1973'te ölen Jeffrey'nin ofisinden Sullivan tarafından geri alınmış.

        Propstore adlı müzayede evinin müzik danışmanı Mark Hochman, Guardian Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, kayıtların alıcıya; "Sadece sizin dinleyebileceğiniz kendi Jimi Hendrix şarkılarınıza sahip olma şerefini" vereceğini söyledi.

        Müzayedeyi kazanan kişinin Jimi Hendrix'in mal varlığının temsilcileriyle görüşmeden kayıtları kamuya açık bir forumda yayımlamasına izin verilmeyecek.

        Müzayedede demo kasetlerinin yanı sıra, Jimi Hendrix Experience'ın ilk sözleşmesi, maaş bordroları ve sahne kostümleri için kuru temizleme faturaları gibi materyaller de satılacak.

        ÖLDÜĞÜNDE 27 YAŞINDAYDI

        Jimi Hendrix; rock, soul, blues ve cazı birleştiren müziğinde elektro gitarın etkileyici yönünü sergileyebilen bir virtüözdü. Klasik hitleri arasında 'Purple Haze', 'Foxy Lady' ve 'All Along the Watchtower' yer alıyor.

        Jimi Hendrix, 1970'te aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiğinde henüz 27 yaşındaydı.

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        #Jimi Hendrix
        #açık artırma
        #müzayede

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