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        Haberler Magazin Jennifer Lopez'in İstanbul ve Antalya konserlerinin ücreti belli oldu - Magazin haberleri

        JLO'nun İstanbul ve Antalya konserlerinin ücreti belli oldu

        Jennifer Lopez'i dinleme keyfinin bir hayli pahalı olduğu, bilet ücretleriyle gözler önüne serildi. Antalya'da JLO'yu ayakta dinlemek için en ucuz bilet 26 bin TL, en pahalı bilet ise 72 bin TL. İstanbul'da ise ayakta en ucuz bilet; 10.859 TL, en pahalı bilet ise 105.372 TL

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:38
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        En ucuz bileti asgari ücret kadar
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        Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 'JLO Live In 2025' turnesi kapsamında Türkiye'ye gelecek.

        Antalya ve İstanbul olmak üzere iki şehirde hayranlarıyla bir araya gelecek olan Jennifer Lopez'in konser ücretleri belli oldu.

        Jennifer Lopez'in konser ücretleri ayakta ve VIP olmak üzere ücretler değişkenlik gösteriyor. Lopez'i ayakta dinlemek için en ucuz bilet 26 bin TL ile en pahalı bilet ise 72 bin TL.

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        1 Temmuz'daki Antalya'daki konserin ayakta dinleme biletleri; 25 bin 465 TL ila 71 bin 951 TL, 4 Temmuz'daki İstanbul konserinde ise ayakta dinleme biletleri 10.859 TL ila 105.372 TL arasında değişiyor.

        Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletleri ise 71.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıktı.

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        #Jennifer Lopez
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