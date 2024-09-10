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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez ile Matt Damon Toronto Film Festivali'nde el ele - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez ile Matt Damon el ele dertleşti

        Jennifer Lopez, Ben Affleck'in en yakın arkadaşı Matt Damon ile 'Unstoppable' filminin Toronto Film Festivali galasında el ele tutuşurken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:02
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          Ben Affleck ile Matt Damon'ın yapımcılığını üstlendiği ve Jennifer Lopez'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Unstoppable' filminin galası Toronto Film Festivali'nde yapıldı.

          Jennifer Lopez'in boşanma davası açtığı eşi Ben Affleck'in katılmadığı galaya, iş ortağı ve yakın arkadaşı Matt Damon katıldı.

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          Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, Matt Damon ile galada baş başa görüştü. 55 yaşındaki Lopez ile 53 yaşındaki Damon, 20 dakikalık sohbet anında el ele görüntülendi.

        • 3

          Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Jennifer Lopez'in, Matt Damon ile konuşmaya istekli olduğunu ancak Damon'ın "bu konuda hiçbir fikri olmadığını" söylediğini aktardı.

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          Kaynak ayrıca, "Matt Damon, Lopez'in galada Ben Affleck konusunu tartışmak için yaptığı her türlü girişimi engelledi. Zamanlaması çok garipti çünkü Matt'i etkinlikte samimi bir konuşma yapmak için kenara çekmenin kameralara yansıyacağını ve görüntünün viral olacağını biliyordu" dedi.

        • 5

          İNTİKAM ELBİSESİ

          Toronto Film Festivali, Lopez'in 20 Ağustos'ta boşanma davası açmasından sonra katıldığı ilk kırmızı halı etkinliğiydi. Lopez'in disko topunu andıran giysisi için Amerikan basınında 'intikam elbisesi' nitelendirmesi yapılmıştı. Elbise, cesur dekoltesiyle dikkat çekmişti.

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          BOŞANIYORLAR

          17 yıl sonra yeniden bir araya gelen ve 2022'de evlenen Lopez ve Affleck çifti, son dönemde boşanacakları iddialarıyla gündemdeydi. Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümü olan 20 Ağustos'ta Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı.

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