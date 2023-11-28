Jennifer Lawrence: Estetik yaptırmadım

Jennifer Lawrence ayrıca, "Makyajın yapabildiklerinin de inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü dudakların üzerini çizen makyöz Hung Vanngo ile çalışıyorum ve ona estetik cerrah diyorum. Çünkü onunla çalışmaya başladığımdan beri son birkaç aydır herkes göz ameliyatı olduğuma ikna oldu" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, 2019'da verdiği bir röportajda estetik ameliyatı olmaktan korktuğunu ifade etmişti.