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        Haberler Dünyadan Jennifer Lawrence: Estetik yaptırmadım - Magazin haberleri

        Jennifer Lawrence: Estetik yaptırmadım

        Oscar ödüllü Jennifer Lawrence, son dönemde hakkında çıkan estetik yaptırdığı yönündeki söylentiler hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 13:07 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:07
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          Geçtiğimiz yıl şubat ayında anne olduktan sonra oyunculuğa bir süre ara veren Jennifer Lawrence, son dönemde estetik yaptırdığı yönündeki söylentilerle karşı karşıya kaldı.

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          Jennifer Lawrence, konuyla ilgili bir açıklama yaparak yüzündeki değişimin doğum kilolarını vermesiyle ve yaş almasıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

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          33 yaşındaki Jennifer Lawrence, bir süredir doğru makyajın da nasıl mucizevi bir etkisi olduğunu ve estetik etkisi yarattığını fark ettiğini itiraf etti.

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          Jennifer Lawrence ayrıca, "Makyajın yapabildiklerinin de inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü dudakların üzerini çizen makyöz Hung Vanngo ile çalışıyorum ve ona estetik cerrah diyorum. Çünkü onunla çalışmaya başladığımdan beri son birkaç aydır herkes göz ameliyatı olduğuma ikna oldu" ifadelerini kullandı.
          Ünlü oyuncu, 2019'da verdiği bir röportajda estetik ameliyatı olmaktan korktuğunu ifade etmişti.

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          2019’da sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney ile evlenen Şubat 2022'de oğlu Cy'ı kucağına almıştı.

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