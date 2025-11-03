Habertürk
        Haberler Dünyadan Jennifer Aniston sonunda yeni aşkını resmen ilan etti - magazin haberleri

        Jennifer Aniston, sonunda yeni aşkını ilan etti

        Jennifer Aniston, bir süredir birlikte görüntülendiği ancak ilişki iddiasını doğrulamadığı Jim Curtis'a aşkını sosyal medyadan haykırdı

        03.11.2025 - 10:00
        Yeni aşkını resmen ilan etti
        ABD'li ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile yaşam koçu Jim Curtis, artık sevgili olduklarını sosyal medyadan resmen duyurdu. Aniston, sevgilisi Curtis'in doğum gününü kutladığı paylaşımında, artık ilişkisini gizlemeye gerek olmadığını ilan etti.

        56 yaşındaki Jennifer Aniston, 42 yaşındaki Jim Curtis'e sarıldığı fotoğrafını paylaşarak; "İyi ki doğdun aşkım" mesajını yazdı.

        Jennifer Aniston ile Jim Curtis'in ilişki yaşadığı söylentisi, temmuz ayında İspanya'nın Mallorca adlı adasında Emmy ödüllü oyuncu Jason Bateman ile birlikte görüntülendiklerinde başladı.

        Jennifer Aniston ile Jim Curtis, ağustos ayında da Courteney Cox ve Johnny McDaid ile bir arada görüntülenmişti. İkili ayrıca, eylül ayı başında New York'ta birlikte görülmüştü.

        Jennifer Aniston ile Brad Pitt 2000-2005 yılları arasında evliydi
        Jennifer Aniston ile Brad Pitt 2000-2005 yılları arasında evliydi

        Jennifer Aniston, daha önce Brad Pitt ve Justin Theroux ile evlilik yaşadı. Jim Curtis ise bir kez evlendi. Eski eşi Rachel Napolitano'dan Aidan adında bir oğlu var.

