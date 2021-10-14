"ANNEMİN DUYGULARI DEĞİŞKENDİ"

Çocukluk anılarında 'ağırlık ve kaosun' öne çıktığını söyleyen McCurdy, "Annemin duyguları çok değişkendi." dedi. O dönemde kendini incecik bir ipin üzerinde dengede durmaya çalışan bir ip cambazına benzeten oyuncu, annesinin duygularının bir günden diğerine değişkenlik gösterdiğini anlattı.

Ailesinin tek kızı olan Jennette McCurdy, annesinin henüz küçücük bir çocuk olduğu dönemden itibaren kendisini oyuncu olmaya yönlendirdiğini söyledi. "Annem her zaman ünlü bir oyuncu olmayı hayal etmişti. Benim ünlü bir yıldız olmam onda bir sabit fikir haline gelmişti." diye konuştu.

McCurdy, her ne kadar son derece utangaç olsa da oyuncu seçmelerine gitme konusunda üzerinde baskı hissettiğini de sözlerine ekledi. "Görevimin, huzuru korumak olduğunu hissediyordum. Ve annemi mutlu etmek istedim." diyerek o dönemi anlatan Jennette McCurdy, oyuncu olması için ailesinin finansal desteğini gördüğünü de vurguladı.