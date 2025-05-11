Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğününe geri sayım: Açık hava tiyatrosunu tuttular

Dünyanın en zengin iş insanlarından Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez, önümüzdeki ay evlenecek. İtalya'nın Venedik şehrinde evlenecekleri konuşulan çiftin görkemli bir tören düzenlemeleri bekleniyor.

Elton John ve Lady Gaga'nın sahne alacağı öğrenilen düğünde, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in bir açık hava tiyatrosunda "evet" diyebileceği öne sürüldü.

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The US Sun'a konuşan bir kaynak; "Restore edilmiş tiyatroyu rezerve etmişler. Bu, bir düğün için olağan bir mekân değil, ikonik. Herkes düğünden bahsediyor ve büyük bir kutlama olacak" dedi.

Milyarder Bezos ve nişanlısı için İtalya'ya gidecek yaklaşık 200 misafir için en iyi otellerde oda ayırtıldığı bildirildi.

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Jeff Bezos'un mega yatının da kutlamaların bir parçası olması bekleniyor. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, CNN'e yaptığı açıklamada, törenin Bezos'un lagüne demirleyecek yatında gerçekleşebileceğine inandığını söyledi. 127 metre uzunluğundaki yat, çiftin 2023'te Positano kıyılarında nişanlarını kutladığı yerdi.

Düğünün konukları arasında Kim Kardashian başta olmak üzere Kardashian / Jenner ailesinin birkaç üyesi, Orlando Bloom ve nişanlısı Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, model Karlee Kloss ve eşi Joshua Kushner'ın olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da düğüne davet edildiği bildirildi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, "Etkinliğin şehrin kırılganlığına ve benzersizliğine kesinlikle saygılı olmasını sağlamak için organizatörlerle karşılıklı olarak çalışıyoruz ve destekliyoruz" dedi. Jeff Bezos daha önce roman yazarı MacKenzie Scott ile evliydi. 1993'te evlenen çift, 2019'da boşanmıştı. 25 yıl evli kalan çiftin dört çocuğu bulunuyor. Bezos ile Lauren Sanchez, 2019'dan bu yana birlikte. Ünlü iş insanı, Sanchez'e yaklaşık beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2,5 milyon dolarlık bir yüzükle evlenme teklif etti. Eski bir Emmy ödüllü gazeteci olan Lauren Sanchez'in önceki ilişkilerinden üç çocuğu var.