Jeanniere’den, Tour of İstanbul’da duble
Spor İstanbul'un düzenlediği Tour of İstanbul'da ilk etap Çatalca'da gerçekleştirildi. 164.2 kilometre uzunluğundaki ilk etabın galibi Fransız Totalenergies takımından Emilien Jeanniere oldu.
Geçtiğimiz yıl bisiklet dünyasına kazandırılan İstanbul’un uluslararası ve etaplı ilk ve tek bisiklet turu Tour of İstanbul başladı. Dört etaplık yarışın ilk gününde turun en uzun parkuru olan 164.2 kilometrelik Çatalca-Çatalca etabı geçildi.
TURA BU YIL WORLD TEAM DE KATILDI
Bu yıl UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) takviminde 2.1 kategorisine yükseltilen Tour of İstanbul’a 15 ülkeden 1’i World Team, 5’i Pro Team, 15’i Continental Team ve 1’i de National Team olmak üzere toplam 22 takım katıldı. Yarış öncesinde gerçekleştirilen imza seremonisinin ardından Çatalca-Çatalca etabında 143 sporcu pedal çevirdi.
Turun ilk etabının startını Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi.
FRANSIZ TOTALENERGIES'DEN İKİ SPORCU PODYUMDA
Tour of İstanbul’un ilk etabı olan Çatalca-Çatalca parkurunda beklenen sprint finişi gerçekleşti. Fransız takımı Totalenergies sporcusu Emilien Jeanniere parçalara bölünen peloton içerisinden sprint galibiyetini aldı. Jeanniere’yi Belçika ekibi Lotto Dstny’den Milan Menten ve Totalenergies’den Mathieu Burgaudeau takip etti. Gün boyu iniş çıkışların olduğu parkur takımları oldukça zorladı.
YEŞİL VE BEYAZ MAYO KAAN SOYLU ÖZKALBİM'İN
İlk etaptaki sonuçların ardından mayoların sahipleri de belli oldu. Genel klasman birincisine verilen turuncu mayo ve en iyi sprintere verilen mavi mayo Emilien Jeanniere’ye giderken, en iyi tırmanışçıya verilen yeşil mayo ve saygı sprint prim kapısını lider geçen sporcuya verilen beyaz mayo Spor Toto Spor Kulübü’nden Kaan Soylu Özkalbim’in oldu.
Özkalbim tırmanış kapılarında topladığı 5 puanla, Malezya takımı Terengganu Cycling Team’den Muhammad Nur Aiman Bin Rosli, Danimarka takımı Airtox - Carl Ras’tan Magnus Bak Klaris ve İspanyol takımı Illes Balears Arabay Cycling’den Gonzalo Arino Bolinches’i geride bırakmayı başardı.
PRİM KAPILARI
Güneşli bir havada gerçekleştirilen etap nötral startla başladı. Etabın ilk kapısı, 17,5. kilometredeki tırmanış kapısıydı. Aiman Rosli, Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski), Magnus Bak Klaris, Kaan Soylu Özbilim, Gonzalo Arino Bolinches ve Robin Fischer’den (Team Storck - Metropol Cycling) oluşan altı kişilik kaçış grubuyla geride bırakılan ilk tırmanış kapısından geçen ilk sporcu Malezyalı Aiman Rosli oldu.
Aynı altı kişilik kaçış grubu pelotonla oluşturdukları yaklaşık üç dakikalık bir farkla 39.4. kilometredeki saygı prim kapısına geldi. Bu kapıyı Kaan Soylu Özkalbim, Aiman Rosli ve Alan Banaszek’in önünde birinci sırada geçti.
50. kilometredeki tırmanış prim kapısına yaklaşılırken Alan Banaszek kaçış grubundan kopan isim oldu. Bu tırmanış kapısı da Kaan Soylu Özkalbim liderliğiyle geçildi.
DÖRT DAKİKALIK FARK ERİDİ
Üç sporcunun pelotona yakalanmasıyla birlikte 101.2. Kilometredeki hız kapısına Magnus Bak Klaris, Kaan Soylu Özkalbim ve Gonzalo Arino Bolinches’ten oluşan üç kişilik bir kaçış grubu liderliğinde girildi ve Klaris kapıyı geçen ilk isim oldu.
Bu kilometreden itibaren kaçış grubu sayıca eksilirken, Lotto Dstny ve Totalenergies’in önderliğinde ana grup tempoyu arttırmaya başladı. Belçika ve Fransa temsilcisi iki ProTeams’in temposuna tutunamayan bisikletçiler ana grubun da gerisine düşmeye başlarken yarış parçalara bölündü.
Son kilometreye gelindiğinde tempo iyice artarken, Totalenergies ipleri eline aldı. Takım halinde grubun önüne gelen ekip, bitime 200 metre kala geçilen keskin viraja takımın sprinteri Emilien Jeannieere’i en önde sokmayı başardı. Burada önemli bir avantaj elde eden Jeanniere, etap favorisi Milan Menten’in önünde rahat bir galibiyete ulaşmayı bildi.
İ. Renay Onur: “Artık dünya takımları geliyor”
Tour of İstanbul’un ilk etabında açıklamalarda bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Geçen sene ilk olduğu için her şey yeniydi ve kendine has zorlukları vardı. Bu yıl daha keyifli. Turumuz da Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI tarafından 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükseltildi. Bu sayede Tour de France gibi dünyanın en prestijli yarışlarında boy gösteren takımlar artık İstanbul’a geliyor. Bize heyecan veren konuların başında, bir World Team ve beş de Pro Team gelmesi oldu” dedi.
İKİNCİ ETAP ŞİLE'DE
İlk gününde büyük heyecana sahne olan Tour of İstanbul’da ikinci etap yarın Şile’de yapılacak. Yarın saat 11.00’de başlayacak etapta sporcular 137.8 kilometrelik parkurda ter dökecek.