Jay-Z'yi cinsel saldırıyla suçlayan kadının ses kaydı çıktı: Beni bu davaya avukatım zorladı

Rap şarkıcısı Jay-Z'yi 2000'de kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçlayan ve daha sonra davasını geri çeken kadın, avukatının kendisini bu davaya zorladığını açıkladı.

Adı, dava dosyasında Jane Doe olarak geçen kadın, henüz 13 yaşındayken MTV Video Müzik Ödülleri sonrası verilen partide Beyonce'nin 16 yıllık eşi olan Jay-Z ile şu anda seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan Sean 'Diddy' Combs'u kendisini istismar etmekle suçlamıştı.

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ABD basınında yayınlanan ses kaydına göre Jane Doe, özel dedektiflere, avukatının kendisini 55 yaşındaki milyarder şarkıcıyı suçlamaya zorladığını iddia etti.

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Ses kaydında dedektiflerden biri, kadına; "Jay-Z oradaydı ama size karşı bir cinsel harekette bulunmadı, öyle mi?" diye sorduğunda, kadının cevabı "Evet" oldu.

Oysa Jane Doe, Aralık 2024'te açtığı ve geçen ay geri çektiği davada, Jay-Z'yi cinsel saldırıyla suçlamıştı. ABC kanalının yayınladığı ses kaydına göre, şimdi avukatı Tony Buzbee'nin 2,5 milyar dolarlık serveti olan 3 çocuk babası Jay-Z'yi suçlamak için kendisini davaya zorladığını iddia etti.

SES KAYDI UYDURMA

Ses kaydının yayınlanmasının ardından Daily Mail Gazetesi'ne konuşan avukat Tony Buzbee, şunları söyledi: ABC ile görüştükten sonra hemen Jane Doe ile konuştum. Onun pozisyonu net ve değişmedi. Bant, seslerin bir araya getirildiği bir sonradan üretim. Dedektifler o zavallı kadına eziyet ettiler, onu taciz ettiler, kandırdılar ve söylediklerini bağlamından koparıp gizlice kayda aldılar.

Tony Buzbee; "Jane Doe, Jay Z'nin partide olduğu ve kendisine saldırdığı iddiasının arkasında duruyor. Bu noktada hiçbir zaman, bir kez bile tereddüt etmedi" dedi. Buzbee, Jane Doe'yu Jay-Z'ye karşı dava açmaya zorladığı iddiasının "açık bir yalan" olduğunu, Jay-Z'nin adını temize çıkarma çabalarının bir parçasını olduğunu öne sürdü.

Jay-Z'nin avukatı da davacı kadının ses kaydının her şeyi anlattığını, şarkıcının bu işe dâhil olmasının tek nedeninin, kadının bir avukat tarafından onu dahil etmeye zorlanması olduğunu iddia etti.

REKLAM "PARA KOPARMA GİRİŞİMİYDİ" Jay-Z, davanın düşmesinden sonra geçen ay yaptığı açıklamada, bunun bir zafer gibi hissettirdiğini söylemişti. "İddiaların ciddiyeti olmasa da yarattığı kurgusal hikaye gülünçtü. Bu deneyimi kimsenin yaşamasını istemem" diyen şarkıcı; "Eşimin, çocuklarımın, sevdiklerimin ve benim katlandığım travma asla göz ardı edilemez. Bu avukat, Jane Doe'nun arkasına saklanarak dava açıyor ve para koparma girişiminin başarısız olacağını hemen anlayınca hiçbir sonuçla karşılaşmadan çekip gidiyor. Sistem başarısız oldu" ifadesini kullanmıştı. İFTİRA DAVASI AÇTI Ünlü rapçi, "Elbette mahkeme mağdurları korumalıdır ama aynı etik sorumlulukla mahkemeler masumları en ufak bir kanıt olmadan suçlanmaktan korumalıdır. Gerçek, tüm mağdurlar ve haksız yere suçlananlar için eşit şekilde geçerli olsun" diye eklemişti. Ünlü şarkıcı, kendisini cinsel istismarla suçlayıp ardından davayı geri çeken kadına ve avukatlarına karşı mart ayı başında iftira davası açmıştı.