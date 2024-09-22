Javier Bardem ödül konuşmasındaki övgüleriyle eşi Penelope Cruz'u ağlattı
Javier Bardem, Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldığı San Sebastian Film Festivali'ndeki teşekkür konuşmasıyla, eşi Penelope Cruz'un gözyaşlarına boğulmasına neden oldu
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Javier Bardem, San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nden Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldı. Bardem, 'Sayılı Günler' filmiyle festivalde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmasından 30 yıl sonra aynı festivalden bir ödül kazanmış oldu.
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İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen törende ödülünü alan Oscar'lı İspanyol oyuncu, teşekkür konuşmasında eşi Penelope Cruze'a övgüler yağdırdı.
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55 yaşındaki Javier Bardem, 14 yıllık eşi 50 yaşındaki Penelope Cruz'a hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:
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“Sevdiğim ve bir hayatı paylaştığım kadına, olduğun insan oluşuna ve hayattan, çocuklarının hayatından, ailenin hayatından, annenin, arkadaşlarının, başkalarının hayatından, uğruna acı çektiğin ve umursadığın birçok insanın hayatından ve hiç şüphesiz burada olan, seni seven ve bunun için sana çok teşekkür eden bu beyefendinin hayatından duyduğun sorumluluk için teşekkür etmek ve derin şükranlarımı sunmak istiyorum."
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Bu sözleri üzerine Penelope Cruz, oturduğu yerden eşi Javier Bardem'e öpücükler gönderirken gözyaşlarına boğuldu.
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2010'da evlenen Hollywood'un İspanyol çiftinin 13 yaşında Leo adında bir oğlu ve 11 yaşında Luna adında bir kızı bulunuyor.
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