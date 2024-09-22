Javier Bardem ödül konuşmasındaki övgüleriyle eşi Penelope Cruz'u ağlattı

“Sevdiğim ve bir hayatı paylaştığım kadına, olduğun insan oluşuna ve hayattan, çocuklarının hayatından, ailenin hayatından, annenin, arkadaşlarının, başkalarının hayatından, uğruna acı çektiğin ve umursadığın birçok insanın hayatından ve hiç şüphesiz burada olan, seni seven ve bunun için sana çok teşekkür eden bu beyefendinin hayatından duyduğun sorumluluk için teşekkür etmek ve derin şükranlarımı sunmak istiyorum."