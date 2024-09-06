Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Japonya'da Tolgay Arslan'dan tarihi performans - Futbol Haberleri

        Japonya'da Tolgay Arslan'dan tarihi performans

        Avustralya'nın Melbourne City takımından Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle gündeme oturdu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımı ile 7 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu yaz Avustralya takımlarından Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nınn Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle futbol hayatının en iyi sezonlarından birini geçiriyor.

        • 2

          34 yaşındaki orta saha oyuncusu Sanfrecce Hiroshima'nın ligde geçen hafta Tokyo'yu 3-2 yendiği maçta hat-trick yaptı ve lig kupasında da galibiyeti getirdi ve takımı ile 7 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.

        • 3

          Kariyerinde daha önce Hamburg, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City formaları giyen Tolgay Arslan bu sezon çıktığı 37 maçta 21 gol atıp 8 asist yaptı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        Sokak lambası Alzheimer'e yol açabilir!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        ABD'de liseye saldıran 14 yaşındaki zanlı silahı nereden buldu?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Kaan Ayhan artık kaptan!
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Dünya 2024'te en sıcak yazı yaşadı
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Habertürk Anasayfa