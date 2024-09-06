Japonya'da Tolgay Arslan'dan tarihi performans
Avustralya'nın Melbourne City takımından Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle gündeme oturdu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni takımı ile 7 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı
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Bu yaz Avustralya takımlarından Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nınn Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle futbol hayatının en iyi sezonlarından birini geçiriyor.
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34 yaşındaki orta saha oyuncusu Sanfrecce Hiroshima'nın ligde geçen hafta Tokyo'yu 3-2 yendiği maçta hat-trick yaptı ve lig kupasında da galibiyeti getirdi ve takımı ile 7 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.
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Kariyerinde daha önce Hamburg, Beşiktaş, Fenerbahçe, Udinese ve Melbourne City formaları giyen Tolgay Arslan bu sezon çıktığı 37 maçta 21 gol atıp 8 asist yaptı.
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