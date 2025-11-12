Habertürk
        Japonya'da havalimanında piste giren ayı, uçuşlarda aksamalara sebep oldu | Dış Haberler

        Japonya'da havalimanında piste giren ayı, uçuşlarda aksamalara sebep oldu

        Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde bulunan Hanamaki Havalimanı'nda uçuşlar, piste ayı girmesi üzerine kısa süreliğine durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 12.11.2025 - 15:21
        Japonya'da havalimanına ayı girdi, uçuşlar durdu
        Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, yerel saatle 13.00 civarında Iwate Hanamaki Havalimanı pistine ayı girdi.

        Güvenlik gerekçesiyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklayan yetkililer, ayının pistten uzaklaştığını teyit ettikten sonra seferlerin yerel saatle 14.30 itibarıyla yeniden başladığını bildirdi.

        Japonya, son dönemde giderek artan ayı saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

        Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

        Japonya hükümeti, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

