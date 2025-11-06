Habertürk
        Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? JGK 29 sözleşmeli personel alımı şartları neler?

        Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? JGK 29 sözleşmeli personel alımı şartları neler?

        Jandarma Genel Komutanlığı 29 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), 2025 yılı personel alım planı kapsamında farklı şehirlerde görev alacak 29 sözleşmeli destek personel alımı başvuru şartları ve tarihi belli oldu. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Giriş: 06.11.2025 - 12:00 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:00
        • 1

          2025 yılında Jandarma Genel Komutanlığı, 29 ilde toplam 29 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) istihdam edecek. Başvurular 6 Kasım’da başladı. Başvuru yapmak isteyenler JGK personel alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler sorusuna yanıt arıyor. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı detayları

        • 2

          JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Başvurular, 06 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 20 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi (PTM) aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Personel alımında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak. Başvuru yapacak adayların, belirlenen şartları taşımaları gerekecek.

        • 3

          JGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          Başvuru yapacak adaylarda aranan genel nitelikler şöyle sıralandı:

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Başvuru tarihi itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak,

          657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan genel koşullara uygun olmak,

          Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

          Türk Ceza Kanunu kapsamında kasti suçlardan mahkûm olmamak,

          Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak),

          Daha önce kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmışsa, fesih veya yasaklılık yönünden uygun olmak,

          Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

          Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

