AA

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonlarda 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi, 370 kilogram skunk, 9 bin 42 kilogram esrar, 4 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası, 13 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.