KPSS Ön Lisans başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından astsubay adayları da başvuru şartlarıyla birlikte Jandarma astsubay maaşlarını merak ediyor. Peki, en düşük jandarma astsubay maaşı ne kadar? Merak edenler için astsubay maaşları ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, merak dilenler...

ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR?

2020 yılında yeni mezun göreve başlayan bir astsubayın maaşı 5 bin 500 lira civarındadır. Ek ödemeler ve kıdem durumuna göre ise ortalama astsubay maaşı 6 bin 800 TL civarındadır. Kıdemli astsubayların maaşları ise 7 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Yeni yılda zamla beraber maaşların ne kadar artacağı ise henüz bilinmiyor.

ZORUNLU ASTSUBAYLIK SÜRESİ

Astsubayların zorunlu hizmet süresi 15 yıldır... Astsubaylar göreve başlamadıkları tarihten itibaren geçen 15 yılın ardından emekli olabiliyorlar.