Dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez'in yolu Türkiye'ye düşebilir... Son günlerde Güney Amerika basınında James Rodriguez'in Al-Rayyan'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı haberleri gündem oldu.

Sezon başında transfer olduğu Katar ekibinden ayrılmak isteyen James Rodriguez'in maaşında düşüşü kabul ederek Avrupa'da oynamak istediği belirtildi. 30 yaşındaki oyuncuya Türkiye'den talipler olduğu aktarıldı.

James Rodriguez, bu sezon Al-Rayyan formasıyla 14 maça çıkarken 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

Avrupa futboluna Porto formasıyla merhaba diyen Rodriguez, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formalarını giydikten sonra Al-Rayyan'ın yolunu tutmuştu.