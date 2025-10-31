İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, planlı su kesintilerinin 16 gün daha uzatıldığını duyurdu. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler 13 ilçeyi etkileyecek. Söz konusu ilçelerde 2 günde bir kesinti yapılacak ve kesinti süresi günlük 6 saati geçmeyecek. Hangi ilçelerde ve mahallelerde, hangi saatler arasında kesinti yapılacağı da belli oldu. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yapılacak? İşte, İZSU planlı su kesintisi programı ile 31 Ekim-15 Kasım 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri.