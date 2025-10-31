İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı! İZSU planlı su kesintisi programı ile İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle başlatılan İzmir planlı su kesintisi uygulaması 16 gün daha uzatıldı. Konu ile ilgili açıklama İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden geldi. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir'in bazı ilçelerinde 31 Ekim-15 Kasım 2025 tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacak. 13 ilçeyi kapsayan kesintiler, 2 günde bir yapılacak olup günlük 6 saati geçmeyecek şekilde uygulanacak. Peki, İZSU planlı su kesintisi programı ile İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta, hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 31 Ekim-15 Kasım 2025 İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri listesi...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, planlı su kesintilerinin 16 gün daha uzatıldığını duyurdu. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler 13 ilçeyi etkileyecek. Söz konusu ilçelerde 2 günde bir kesinti yapılacak ve kesinti süresi günlük 6 saati geçmeyecek. Hangi ilçelerde ve mahallelerde, hangi saatler arasında kesinti yapılacağı da belli oldu. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde ve mahallelerde kesinti yapılacak? İşte, İZSU planlı su kesintisi programı ile 31 Ekim-15 Kasım 2025 İzmir’de su kesintisi yapılacak ilçeler ve kesinti saatleri.
İZSU AÇIKLADI: İZMİR’DE 16 GÜN DAHA PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAK
İzmir'de su krizi devam ediyor. Kentte 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kuraklık ve azalan su kaynaklarını gerekçe göstererek başlattığı planlı su kesintileri bir kez daha uzatıldı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamada, kentte 31 Ekim-15 Kasım 2025 tarihleri arasında planlı su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.
İZMİR’DE HANGİ İLÇELERDE SU KESİLECEK?
İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede kesinti yapılacak.
Söz konusu planlı su kesintileri; Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen, Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes ilçelerinde 2 günde bir olarak uygulanmaya devam edecek.
HANGİ İLÇEDE NE ZAMAN SULAR KESİLECEK?
İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre;
Birinci bölge olan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen, Menderes, Gaziemir ve çevresinde belirlenen mahallelerde 31 Ekim-02-04-06-08-10-12-14 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
İkinci bölge olan Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir Emrez Mahallesi’nde 30 Ekim-01-03-05-07-09-11-13-15 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası su kesintisi uygulanacak.
MERKEZ İLÇELER PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
BÖLGE-1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI: 31 Ekim-02-04-06-08-10-12-14 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-1 MAHALLELERİ
Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,
Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri
Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,
Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri
Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.
Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,
Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.
BÖLGE-2: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen)
KESİNTİ ZAMANI: 30 Ekim-01-03-05-07-09-11-13-15 Kasım tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-2 MAHALLELERİ
Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,
Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,
Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri
Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,
Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,
Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.
Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,
Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen).
İZSU ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI
İZSU arıza ve kesinti sorgulama ekranı üzerinden mahallenizde kesinti yapılıp yapılmayacağını öğrenebilirsiniz.
İZSU ARIZA VE BAKIM BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
